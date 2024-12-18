عاجل | متحدث الوزراء يكشف سبب سقوط "مدبولي" أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعرض لحالة دوار قصيرة أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء. وأوضح أن السبب يعود إلى إصابته بدور برد شديد منذ عدة أيام، ورغم ذلك أصر على مواصلة عمله دون الحصول على راحة.





وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء ظل يتناول الأدوية والمضادات الحيوية، وغادر مكتبه في وقت متأخر من الليلة السابقة، قبل أن يعود صباح اليوم التالي لعقد سلسلة من الاجتماعات، مما أدى إلى تعرضه لإجهاد شديد تسبب في حالة الدوار المؤقتة.





وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء بخير الآن، ويواصل استكمال جدول أعماله المعتاد.