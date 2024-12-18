دهسته سيارة فارهة.. التصريح بدفن جثة عامل توفي بحادث مروع بالشروق

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

صرحت نيابة الشروق وبدر بدفن جثة عامل، لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس مروع أسفل عجلات سيارة بشوارع منطقة الشروق، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوفاة عامل، بدائرة قسم شرطة الشروق، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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