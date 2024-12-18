بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع عصابة سرقة المواطنين في الشرابية



قررت نيابة الشرابية حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة "بدائرة قسم شرطة الشرابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلان "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة "بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما 4 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.