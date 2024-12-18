بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع عصابة سرقة المواطنين في الشرابية

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة


قررت نيابة الشرابية حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة "بدائرة قسم شرطة الشرابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلان "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة "بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما 4 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حوادث الفجر اسلوب المغافلة اجرام 4 وقائع سرقة المضبوطات النيابة العامة باسلوب المغافلة

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية