عاجل.. جروس يفاجئ عبد الله السعيد في الزمالك

حرص المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، فور تسلمه مهام التدريب رسميًا خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل لتولي تدريب نادي الفتح السعودي.

تفاصيل الجلسة بين جروس وعبد الله السعيد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن المدرب السويسري أبدى تقديره الكبير للاعب عبد الله السعيد خلال الجلسة. وقال جروس للسعيد إنه يعتبره لاعبًا كبيرًا ويمثل إضافة حقيقية للفريق، مشددًا على أنه يعوّل عليه كثيرًا خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

أوضح المصدر أن جروس كشف للسعيد أنه كان يرغب في التعاقد معه خلال ولايته الأولى مع الزمالك عام 2019. وأكد أنه معجب بقدراته وإمكانياته الفنية، مما يجعله أحد أهم الركائز في تشكيل الفريق الحالي.

من جانبه، أبدى عبد الله السعيد تفهمه لنصائح وتعليمات المدير الفني الجديد. وعبّر عن شكره الكبير لثقة جروس، مؤكّدًا التزامه الكامل وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظنه خلال المرحلة المقبلة.

غياب عبد الله السعيد عن مواجهة سيراميكا كليوباترا

سيغيب عبد الله السعيد عن مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا بسبب إصابة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

يعاني السعيد من كدمة في العضلة الأمامية، ويخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.