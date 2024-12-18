رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي

عاجل- دوار مفاجئ لرئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مباشر.. ما القصة؟

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مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار لدقائق أثناء المؤتمر الصحفى ثم يستكمل على الهواء. 

أعلنت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر الفيسبوك عن إصابة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدوار لدقائق، أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذى يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء.

الدكتور مصطفي مدبولي 

رئيس مجلس الوزراء 

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء، تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ  عدة أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه أمس فى وقت متأخر، ثم عاد فى الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب فى الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التى أصابته لدقائق.

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حالة رئيس الوزراء 

رئيس الوزراء، وأكد الحمصانى أن رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقى اجتماعاته اليوم.

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