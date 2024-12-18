عاجل - "لحظة حبست الأنفاس" رئيس الوزراء يُصاب بدوار خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ويستأنف العمل بكفاءة

في موقف أثار اهتمام الجميع، تعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحالة من الدوار استمرت لدقائق أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء. ورغم هذه الحالة الطارئة، أصر رئيس الوزراء على استكمال المؤتمر على الهواء مباشرة، مطمئنًا الحاضرين والجمهور.

تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الوزراء



كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي كان يعاني من دور برد شديد منذ أيام، ورغم ذلك رفض الحصول على قسط من الراحة. وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء يتناول عدة أدوية ومضادات حيوية خلال هذه الفترة، لكن ضغط العمل الشديد زاد من الإجهاد.

وأضاف أن الدكتور مدبولي غادر مكتبه في وقت متأخر من مساء أمس، ثم عاد في الصباح الباكر ليواصل عقد الاجتماعات قبل انعقاد مجلس الوزراء، مما أدى إلى تعرضه للإرهاق الشديد الذي تسبب في حالة الدوار أثناء المؤتمر.

تأكيدات على استقرار الحالة الصحية

أكد الحمصاني أن رئيس الوزراء بخير الآن، وقد استعاد حالته الطبيعية بعد دقائق من الراحة، مشيرًا إلى أنه استكمل باقي اجتماعاته المقررة لهذا اليوم دون أي مشاكل.

واختتم الحمصاني تصريحه قائلًا: "الدكتور مدبولي دائمًا على قدر المسؤولية، وحرصه على متابعة جدول أعماله اليومي يعكس التزامه الكامل تجاه الوطن والمواطنين".

ردود أفعال وتعاطف واسع



لاقى الموقف ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المواطنون عن تعاطفهم مع رئيس الوزراء وتقديرهم لجهوده المستمرة رغم حالته الصحية.