التضامن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفذان ورشة لتدريب المدربين على برنامج "مودة"

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بعقد ورشة عمل لتدريب المدربين والمدربات على تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد"، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
 
وقد شهدت الورشة التي استمرت ستة أيام مشاركة الكوادر الشبابية من محافظات (القاهرة الكبرى-الإسكندرية-أسيوط-الفيوم-سوهاج- أسوان-بورسعيد-البحرالأحمر-قنا-الأقصر-الدقهلية)، وقد تضمنت عملية اختيار المشاركين والمشاركات في البرنامج التدريبي عدة مراحل، بدءًا من تعبئة استمارة الرغبة في المشاركة، التي استوفاها ما يقرب من 1700 شاب وفتاة، مرورًا بعقد مقابلات شخصية لعدد 104 من المتقدمين والمتقدمات، وتم اختيار 40 مشاركا  ومشاركة " ١٦ شابا-٢٤ فتاة" للانضمام إلى الدورة التدريبية.

وعلى مدار ستة أيام تدريبية، تم استخدام أحدث تقنيات التعلم النشط لتزويد المشاركين والمشاركات بأهم المعلومات والمهارات التدريبية الأساسية، مما يعزز قدرتهم على تقديم المحتوى التدريبي الخاص بالبرنامج بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كما تناولت الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالحياة الأسرية، بدءًا من مراحل الزواج ومتطلباتها، إلى المعايير الأساسية لاختيار شريك الحياة. 
 
كما تم التركيز على مهارات الحوار والتواصل،وبناء الثقة والتوافقات، إلى جانب الأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات الأسرية. 
 
وقد تطرقت الدورة أيضًا إلى موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وأسبابها وسبل مواجهتها، إضافة إلى ذلك، تم تناول أساليب التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للأسر، والمفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة، فضلًا عن الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج. 
 
وفي هذا السياق، تم تدريب المشاركين والمشاركات على الأسس والأساليب التي تتيح تأسيس عملية تعلم تفاعلية ودامجة، تتضمن كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة الكاملة من جميع أنشطة البرنامج.
 
وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على دعمها للشباب والفتيات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا، كما يعكس هذا البرنامج الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية في مجال التنميةالاجتماعية.

1000249626
1000249626
1000249624
1000249624
1000249622
1000249622
1000249618
1000249618
1000249616
1000249616
1000249620
1000249620
1000249614
1000249614
1000249612
1000249612
اشخاص ذوي الاعاقة الاسرة المصرية البرنامج القومي التنمية الاجتماعية التضامن الاجتماعى الدورة التدريبي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تدريب المدربين وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

مواد متعلقة

نائبة وزيرة التضامن تلتقى مندوب وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها في مصر

وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم متطوعي "أحسن صاحب" في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية