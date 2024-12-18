نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

في خطوة تهدف إلى تطوير الكوادر الهندسية وتأهيلها لمواكبة متطلبات سوق العمل، وقع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ممثلًا في الدكتور محمد مسعود السعداوي- رئيس المركز، بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الأستاذ الدكتور المهندس ناصر خالد رضوان- رئيس لجنة التدريب بشعبة الهندسة المدنية ومنسق البروتوكول.

جاء توقيع البروتوكول على هامش المؤتمر الدولي "النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية"، الذي ينظمه المركز بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه، تحت عنوان "البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل".

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم برامج تدريبية ومبادرات متخصصة في قطاع التشييد والبناء، وتشمل هذه البرامج دورات تدريبية لحماية المنشآت من الحريق، والبناء والعمران الأخضر والهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، تخصصات الهندسة المدنية المتعلقة بالإسكان والمرافق، فضلًا عن التدريب على الأكواد ومعايير البناء الصادرة عن المركز.

من جانبه، قال المهندس طارق النبراوي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز قدرات أعضاء نقابة المهندسين بما يتناسب مع تطورات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تطوير مهنة الهندسة وتعزيز مكانة المهندس المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية المركز لتعزيز قدرات المهندسين في مختلف التخصصات، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات الحديثة لمواكبة تطورات البناء الذكي والمستدام.

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