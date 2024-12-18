شاكر: أورانج أول شركة أتاحت التعاقد على eSIM عبر تطبيقها الإلكتروني

قال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورنج مصر لخدمات الاتصالات أن شركته أول مشغل محمول أتاح خدمات التعاقد على شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة إي سيم esim على تطبيق الشركة.

وأضاف ياسر شاكر أن تطبيق My Orange يتيح التعاقد على شرائح إي سيم بسهولة في أي وقت ومن أي مكان بما يضمن سرعة الحصول على الخدمة بكفاءة والحد من هدر الوقت والمال والجهد.

ويتيح تطبيق ماي اورنج My Orange التعاقد على شرائح إي سيم بعد الحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بالخدمة، وذلك بعد التأكد من أن هواتفهم المحمولة تدعم الخدمة وهو أمر يمكن التحقق منه بسهولة عبر التطبيق.



وأوضح ياسر شاكر يقدم تطبيق ماي اورنج My Orange عرض بسيط وواضح للخدمة وطريقة التحويل إليها بالإضافة إلى تجهيزه بكافة إجراءات التعاقد والبيانات اللازمة لذلك.

وأكد ياسر شاكر أن شركة أورنج استعدت بشكل متكامل لإطلاق الخدمة في مصر وذلك عبر إعداد أنظمتها التقنية وتدريب الموظفين على تفعيل وتشغيل شرائح إي سيم.



وأشار ياسر شاكر إلى إقبال العملاء على تشغيل شرائح إي سيم للاستفادة من المزايا التقنية التي تتيحها مثل الحصول على أرقام متعددة على تليفون محمول واحد مع تشغيل خطين في نفس الوقت.



وتابع ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر أن شرائح إي سيم eSIM ستمد المستخدمين بتجربة اتصال متطورة ومزايا إضافية في الأجهزة.



جاء ذلك على هامش لقاءه بالصحفيين خلال الملتقى الإعلامي لشركة اورنج مصر والذي عقد بمدينة الجونة.