محافظ الدقهلية يعلن الموافقة على إنشاء قسم ثالث المنصورة

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جانب من التنفيذي
جانب من التنفيذي

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة،واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد،والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنيين بالمحافظة.

وأعلن محافظ الدقهلية الموافقة على إنشاء قسم ثالث المنصورة ( حي جنوب ) وتحديد نطاقه ومكوناته واقرار الحدود الإدارية الأمنية والشياخات (قسم ثالث المنصورة ) حي جنوب ( فصلا عن قسم أول وثاني ويشمل مدينة المنصورة ويتم العرض على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار،كما تم انشاء مبنى قسم شرطة ثالث المنصورة (شارع المطافى - حي غرب المنصورة).

كما وافق المجلس التنفيذي اليوم على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين المعروضة على اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن اجراء قرعة علنية لتأجير 68 محل بسوق السمك للمستحقين بكل شفافية ونزاهة،ووافق المجلس التنفيذي على المذكرة الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة تمي الأمديد بشأن تخصيص قطع أراضي أملاك دولة ملك الوحدة المحلية لمركز تمي الامديد لإقامة جراجات لمعدات النظافة بالوحدات القروية التابعة للمركز بقرى الربع، وظفر، وصدقا.

جانب من التنفيذي

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