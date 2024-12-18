ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 5.925 مليون برميل يوميا في أكتوبر

السعودية
علم السعودية - أرشيفية
علم السعودية - أرشيفية

قالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، إن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت بنحو 147 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 5.925 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2024.

وأضافت في بياناتها الصادرة اليوم الأربعاء أن الطلب السعودي على المنتجات النفطية انخفض بواقع 134 ألف برميل يوميا إلى 2.49 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات "جودي" انخفاض إنتاج الخام السعودي 3 آلاف برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.972 مليون برميل في أكتوبر، وفق "رويترز".

وأشارت البيانات إلى تراجع استهلاك المصافي السعودية من الخام بواقع 19 ألف برميل يوميا إلى 2.737 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

كما انخفض الحرق المباشر للخام في السعودية بواقع 156 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 362 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات الخام السعودية 2.619 مليون برميل يوميا إلى 141.231 مليون برميل في أكتوبر.

ارتفاع صادرات السعودية المنتجات النفطية صادرات السعودية من النفط منتجات النفط

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية