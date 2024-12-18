عاجل - وزير الصحة: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار استفاد منها 2.5 مليون حالة

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الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار استفاد منها 2.5 مليون حالة، لافتا إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل بلغ فى مرحلته الأولي 51 مليار جنيه، ورصد  115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأوضح عبد الغفار فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي ترليون جنيه، مضيفا أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع.

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