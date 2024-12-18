تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع المحافظ لبحث سبل التعاون المشترك

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في الجوانب الإنتاجية بالمجتمع الأسيوطي، وذلك بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 

 وفي مستهل اللقاء رحّب الدكتور أحمد المنشاوي؛ باللواء هشام أبوالنصر، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل ما لديها من خبرات وإمكانيات علمية وبحثية؛ لدعم جهود المحافظة في البناء والتنمية، معربًا عن ترحيبه بفتح أطر جديدة للتعاون العلمي والبحثي المشترك بين المحافظة والجامعة، في العديد من المجالات التنموية التي تخدم المجتمع، وتحدث تغيير ملموس يشعر به المواطن.

وأعرب رئيس الجامعة؛ عن بالغ تقديره للدور البارز الذي يقوم به اللواء هشام أبوالنصر، في الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة في مختلف نواحي الحياة، مثمنًا توجه محافظة أسيوط نحو دعم ونشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب، والحد من البطالة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وأكد اللواء هشام ابوالنصر على أن جامعة أسيوط لها بصمة واضحة في المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، كما  لها دور محوري وفعّال في تقديم خدمات طبية متفردة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، من خلال منشآتها وصروحها الطبية التي تمثل إضافة كبيرة للمحافظة بما تضمه من كفاءات علمية ونماذج طبية تدعو للفخر تقدم خدمات صحية تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية

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