اليوم.. تامر حبيب في ثاني ندوات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

الفجر الفني
السيناريست تامر حبيب
السيناريست تامر حبيب

 

 

يحتفي "مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير"،بالسيناريست تامر حبيب، ويلتقي جمهوره في ندوة خاصة تقام اليوم الأربعاء18 ديسمبر، بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات التي تُنظم خلال المهرجان الذي يستمر حتى 21 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة أول أمس بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حضور النجمات بشرى وحورية فرغلي وناهد السباعي، فيما حضرت الإعلامية مها الصغير مقدمة الحفل وتامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان.

 

فعاليات التكريم في حفل الأفتتاح

كما شهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

 

 

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير


مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.


 

يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

 

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.

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