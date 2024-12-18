هل تتم معاقبته؟.. أول رد من الكاف على منشور أحمد سيد زيزو المثير للجدل

الفجر الرياضي
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حقيقة وجود عقوبة محتملة ضد اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، عقب تصريحاته التي أعقبت خسارته جائزة أفضل لاعب داخل القارة لصالح ويليامز، حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

الاتحاد الإفريقي يوضح موقفه من عقوبة زيزو

صرّح المصدر قائلًا: "لا توجد مادة واضحة وصريحة في لوائح كاف تنص على عقوبات تجاه التعليقات المتعلقة بخسارة الجوائز الفردية."

ومع ذلك، أشار إلى أن أي لاعب يخضع لقواعد ولوائح الاتحاد الإفريقي، مما يعني إمكانية إصدار لفت نظر أو فرض عقوبة إذا رأى الاتحاد أن التصريحات تتجاوز الحدود المقبولة.

المسؤولون في الاتحاد الإفريقي يُقدّرون موقف اللاعب وغضبه بسبب خسارته الجائزة، مؤكدين أن هذا الشعور طبيعي أيضًا بالنسبة للنجم المغربي أشرف حكيمي، الذي عبّر عن استيائه لعدم فوزه بإحدى الجوائز.

txt

عاجل.. جروس يفاجئ عبد الله السعيد في الزمالك

txt

كريم رمزي ينتقد مهاجمي حسين لبيب: الزمالك يحتاج لضبط علاقته بجميع الكوكب

تعليق المصدر على شخصية زيزو: "زيزو لاعب كبير وله مكانة خاصة داخل القارة الإفريقية. حضوره للحفل كان أمرًا رائعًا، ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم."

تعليق أحمد سيد زيزو عقب الحفل

بعد إعلان نتيجة جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، علق زيزو على خسارته عبر منصاته الشخصية قائلًا:

  • "أشكر كل من دعمني خلال الفترة الماضية، وأخص بالشكر أسرتي وأصدقائي والداعمين لي."
  • وأشار في حديثه إلى الاتحاد الإفريقي قائلًا: "نعلم جميعًا كيف تُدار الأمور في كاف."

نتائج جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

تنافس أحمد سيد زيزو مع:

  • ويليامز (حارس مرمى صن داونز)، الذي توّج بالجائزة.
  • حسين الشحات (لاعب النادي الأهلي).
  • جاء اختيار ويليامز للفوز بالجائزة ليعكس أداءه المميز مع فريقه خلال الموسم، لكن النتائج أثارت جدلًا بين الجماهير والمتابعين.
زيزو أحمد سيد زيزو الاتحاد الإفريقي أفضل لاعب في إفريقيا الكاف

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية