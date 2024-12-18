هل تتم معاقبته؟.. أول رد من الكاف على منشور أحمد سيد زيزو المثير للجدل

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حقيقة وجود عقوبة محتملة ضد اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، عقب تصريحاته التي أعقبت خسارته جائزة أفضل لاعب داخل القارة لصالح ويليامز، حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

الاتحاد الإفريقي يوضح موقفه من عقوبة زيزو

صرّح المصدر قائلًا: "لا توجد مادة واضحة وصريحة في لوائح كاف تنص على عقوبات تجاه التعليقات المتعلقة بخسارة الجوائز الفردية."

ومع ذلك، أشار إلى أن أي لاعب يخضع لقواعد ولوائح الاتحاد الإفريقي، مما يعني إمكانية إصدار لفت نظر أو فرض عقوبة إذا رأى الاتحاد أن التصريحات تتجاوز الحدود المقبولة.

المسؤولون في الاتحاد الإفريقي يُقدّرون موقف اللاعب وغضبه بسبب خسارته الجائزة، مؤكدين أن هذا الشعور طبيعي أيضًا بالنسبة للنجم المغربي أشرف حكيمي، الذي عبّر عن استيائه لعدم فوزه بإحدى الجوائز.

تعليق المصدر على شخصية زيزو: "زيزو لاعب كبير وله مكانة خاصة داخل القارة الإفريقية. حضوره للحفل كان أمرًا رائعًا، ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم."

تعليق أحمد سيد زيزو عقب الحفل

بعد إعلان نتيجة جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، علق زيزو على خسارته عبر منصاته الشخصية قائلًا:

"أشكر كل من دعمني خلال الفترة الماضية، وأخص بالشكر أسرتي وأصدقائي والداعمين لي."

وأشار في حديثه إلى الاتحاد الإفريقي قائلًا: "نعلم جميعًا كيف تُدار الأمور في كاف."

نتائج جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

تنافس أحمد سيد زيزو مع: