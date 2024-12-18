عاجل - الرئاسة التركية: أردوغان سيحضر قمة "الثماني النامية" في مصر

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن الرئيس سيحضر قمة مجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية في مصر.

وتستضيف مصر، غد الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.

وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في القمة التي تنطلق في القاهرة غد.

وخلال القمة، سيؤكد شهباز شريف التزام باكستان بمبادئ المجموعة، وأهمية تعزيز الشراكات من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة.

كما يعتزم شريف، خلال زيارته للقاهرة، تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها باكستان لتمكين الشباب وتحقيق التنمية المالية.

ومن المقرر أن يشارك أيضا رئيس الوزراء الباكستاني في الجلسة الخاصة لمجموعة الدول الثماني النامية بشأن الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في قطاع غزة ولبنان لبحث الأوضاع الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط بالإضافة إلى عقده لقاءات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين على هامش أعمال القمة.

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.