عاجل - نائب رئيس الوزراء: مصر تنتج 90% من احتياجاتها الدوائية وتسعى لزيادة الإنتاج

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء، موضحا أن من المستهدف زيادة إنتاج الدواء الفترة المقبلة، وأن هناك ما يقرب من 1219 مشروع تم وجارى تنفيذهم فى مختلف المحافظات، وتم الانتهاء من 20 مستشفى خلال عام 2024، موضحا أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار استفاد منها 2.5 مليون حالة.

ولفت إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل بلغ فى مرحلته الأولي 51 مليار جنيه ورصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأوضح أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي ترليون جنيه.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المسنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع.