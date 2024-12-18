عاجل - وزير الصحة: صرف اللبن المدعم وفقًا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان وصوله لمستحقيه

أخبار مصر
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن لبن الأطفال 3 أنواع، والهدف من قرار إجراءات صرف اللبن المدعم للأطفال، هو حوكمة صرف اللبن لضمان وصوله لمستحقيه.

وتابع إنه هناك بعض الألبان تصرف لأطفال متوفيين، وهناك ألبان تصرف لغير مستحقيه وكل ما فعلناه هو "لا ضرر ولا ضرار وصرف اللبن يتم لمستحقيه".

ولفت إلى أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء، موضحا أن من المستهدف زيادة إنتاج الدواء الفترة المقبلة، وأن هناك ما يقرب من 1219 مشروع تم وجارى تنفيذهم فى مختلف المحافظات، وتم الانتهاء من 20 مستشفى خلال عام 2024، موضحا أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار استفاد منها 2.5 مليون حالة.

ولفت إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل بلغ فى مرحلته الأولى 51 مليار جنيه ورصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

وأوضح أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي ترليون جنيه.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المسنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى وصل لـ 70 مليون منتفع.

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