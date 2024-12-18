عاجل - وزير الصحة: مصر تعد خريطة صحية شاملة وتحقق الإشهاد الذهبي للخلو من "فيروس سي"

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الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية نجحت فى إعداد خريطة صحية لكامل الجمهورية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة: "ندعم جودة الحياة للمواطنين ونحرص على توفير حياة صحية ورعاية علمية من ناحية التعليم الجيد والرعاية الاجتماعية والنفسية".

وتابع وزير الصحة والسكان: "هناك انخفاض خلال عامين بنحو 149 ألف فيما يخص المواليد بنسبة 8% عن الزيادة الطبيعية التي كنا نلاحظها".

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى ان مصر أصبحت أول دولة فى العالم تحصل على الإشهاد الذهبي للخلو من فيروس سي.

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