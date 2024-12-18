وزارة الزراعة تنظم يومًا حقليًا لتوعية مزارعي القمح بترشيد استهلاك المياه بالعامرية في الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

في إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا، نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الأربعاء، في تنفيذ يومًا حقليًا في منطقة العامرية بالإسكندرية، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

وجاءت الفعالية بتوجيهات من الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وبمتابعة من الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية.

وحضر اليوم الحقلي عدد من المزارعين والقيادات الزراعية، من بينهم الدكتور ثناء حمد عبد السلام، رئيس الحملة القومية بالإسكندرية من مركز البحوث الزراعية بالنوبارية، والدكتور رمضان بهي الدين، من قسم بحوث الحشائش المركزي، والمهندس أيمن فتحي، أخصائي المحصول بالإدارة.

وتضمن اليوم الإرشادي عدة محاور، أبرزها تقديم توصيات لترشيد استهلاك المياه في زراعة القمح، شرح السياسة الصنفية الموصى بها للمحصول، مناقشة أهمية التسميد الأزوتي ومعدلاته، والتأكيد على أهمية الرش بالعناصر الصغرى والمخصبات، توضيح فوائد "رية المحاياة" في هذه المرحلة من نمو النبات، وكيفية التخلص من الحشائش العريضة والرفيعة وتجنب الأخطاء الشائعة أثناء عمليات الرش، وأهمية الزراعة على المصاطب وفوائدها.

وأفاد الحضور بأن المحاصيل في حالة جيدة، دون وجود إصابات حشرية أو فطرية، مما يعكس التزام المزارعين بالتوصيات الفنية والزراعية المقدمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة المستمر لدعم مزارعي القمح وتحسين الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي القومي.

 

 

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