عاجل - نائب رئيس الوزراء: حل القضية السكانية ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي

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الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية هي قضية حاكمة ومصر سنة 1900 كان بها ما يقرب من 9 ملايين نسمة وفي خلال 50 عام زاد عدد السكان  ووصل إلى 19 مليون نسمة ولكن فقط في 24 سنة منذ عام 2000 حتى عام 2024 زاد عدد السكان في مصر 42 مليون نسمة

وأضاف عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، أن القضية السكانية مهمة للغاية ويتأثر بها كل نواحي التنمية على مستوى الدولة وبالتالي التنمية الاقتصادية معتمدة تمامًا على القضية السكانية.

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