ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات قبل ترويجها بجوار المقابر بالفيوم

ألقت مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة، من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، بإحدى الشوارع الجانبية بجوار المقابر، بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام مسجل شقى خطر بحيازة كمية من المخدرات، والقيام بترويجها باحدي الشوارع الجانبية بطريق المقابر بدائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث القسم من القبض على المتهم «محمود. ح » وشهرته الطيب، ومقيم بقرية الكعابي، وبحوزته كمية من مخدرات الحشيش ومخدر الايس أثناء محاولته ترويجها على عملائه، ومبلغ مالى حصيلة البيع وهاتف محمول، وتبين أنه له معلومات جنائية، وسبق القبض عليه في قضايا جنائية أخرى «ترويج مخدرات وسرقة» وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الاتجار في المخدرات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق معه.