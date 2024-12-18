عاجل - الرئيس السيسي: هناك توافق مصري إندونيسي بشأن قضايا المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التطورات التي تمر بالمنطقة أخذت وقتا ليس بالقليل في مباحثات اليوم مع الرئيس الإندونيسي، وتمت مناقشة أوضاع المنطقة وأهمية تهدئة التصعيد بها، وتم التطرق إلى الأوضاع في سوريا، واتفقنا على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحدا خلال هذه المرحلة حتى يشارك كل الأطياف والقرى في سوريا.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي، أنه تطرق لأهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، وأن حل القضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتم التطرق لأهمية وجود حلول سياسية ودبلوماسية للصراعات الموجودة في دول المنطقة وعلى سبيل المثال في السودان، وهناك توافق كامل على أن القضايا الموجودة بالمنطقة يتم حلها بأسلوب يؤدي لخفض التصعيد وإنهاء حالة القتال والصراع في المنطقة للتأثير السلبي على البلدين، وهناك توافق كامل مصري إندونيسي فيما يخص التعاون بين البلدين.