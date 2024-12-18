عاجل - الرئيس السيسي: اتفقنا مع إندونيسيا على إنشاء منطقة لوجستية بقناة السويس

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرابوو سوبيانتو على انتخابه رئيسا لدولة إندونيسيا، متمنيا له كل التوفيق في تحقيق تطلعات وأمال الشعب الإندونيسي، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الكاملة بين البلدين خاصة في مجال التجارة والصناعة.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي أنه اتفق مع نظيره الإندونيسي على أن يكون هناك منطقة لوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشتركة بين البلدين، بالشراكة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، "إحنا على سبيل المثال بنستورد بما يقارب مليار دولار زيت النجيل، ودولة إندونيسيا بتستورد مننا أسمدة فوسفاتية وأشياء أخرى".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "المنطقة اللوجستية اللي بنتكلم عليها والتعاون اللي بنتكلم عليه فيه فرصة من خلال لتحقيقها من خلال الإرادة السياسية، وبشدد على ضرورة وأهمية التنسيق المواقف بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك".