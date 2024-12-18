ريابكوف: الإجراءات الأمريكية في مجال الأمن قد تؤدي إلى كارثة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن إجراءات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن كارثية.

وقال ريابكوف: "من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، فإن واشنطن مستعدة لإثارة المزيد من المخاطر الاستراتيجية، واللعب على حافة ارتكاب خطأ وما هو أبعد من حافة الخطأ، وزيادة الضغط بشكل متهور على تلك الدول التي وصفها الأمريكيون بأنها معارضة وخصوم، وبما أننا نتحدث في المقام الأول عن دول ذات إمكانات نووية عسكرية، مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، فإن الألعاب الجيوسياسية التي بدأتها واشنطن يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية، وحتى كارثية".

وأشار إلى أن الأمريكيين وحلفاءهم "بدأوا منذ فترة طويلة في الدوس على مبدأ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة والمصالح الأمنية الأساسية للدول الأخرى".

وأضاف: "هذا هو بالضبط، كما ذكر الممثلون الروس مرارا في الخطابات الرسمية الأسباب الجذرية التي يتعين علينا التعامل معها الآن

الإجراءات الأمريكية الجيوسياسية الخطابات الصين وكوريا الشمالية الولايات المتحد

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية