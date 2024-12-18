عاجل - الرئيس الإندونيسي: مصر أول دولة عربية تعترف باستقلالنا.. وزيارتها شرف لنا

وجه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الترحاب، ولحكومة مصر على حسن الضيافة الممتاز، متابعًا: "زيارة دولة مصر شرف لنا".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، أن مصر تمثل مكانة خاصة بالنسبة للإندونيسيين؛ لأنها أول دولة عربية تعترف باستقلال إندونيسيا حينما كانت تقاتل ضد الاستعمار.

وشدد على أن مصر تمثل لهم دولة مهمة ومحورية في المنطقة، متابعًا: "نريد بشدة تطوير العلاقات بين إندونيسيا ومصر، في السابق كانتا تقودان حركة عدم الانحياز في عهد الرئيس جمال عبدالناصر".