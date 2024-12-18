استجابة لمطالب الأهالي... محافظ الإسكندرية ينتهي من إعادة الشيء لأصله في ٥٠ شارع بحي شرق

بنسبة 40%.. محافظ الإسكندرية يعلن استمرار أعمال رصف شارع الترعة المردومة (صور)

محافظات
بوابة الفجر

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء للعمل على سرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين، وإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية في شوارع المدينة.

وأوضح المحافظ أنه استجابة لمطالب قطاع كبير من المواطنين، تم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله في 50 شارعًا في حي شرق، وتشمل هذه الأعمال مجموعة من الشوارع المهمة، مثل طريق المحمودية الحارة القبلية أمام شارع عتريس، شارع إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل، ترميمات بمنطقة سموحة أمام مكتب التموين، وشارع المشير بسيدي جابر، وشارع مصطفى كامل مع طريق الحرية، بالإضافة إلى العديد من الشوارع الأخرى في مناطق متفرقة.

وأكد محافظ الإسكندرية أيضًا أن نسبة الأعمال في رصف شارع الترعة المردومة قد بلغت 40٪؜، بينما تم إنجاز 25٪؜ من أعمال الرصف في مدخل أبيس 1،2 مشيرًا إلى أن هذه الشوارع تعد من الشوارع الحيوية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، وقد تكررت شكاوى الأهالي بشأنها.

وأضاف "خالد" أن المحافظة تعمل على تحسين البنية التحتية بشكل مستمر، وأن هناك خطة متكاملة لتطوير الطرق في مختلف أنحاء الإسكندرية، بما يشمل أيضًا إعادة تأهيل الشوارع الحيوية التي تحتاج إلى إصلاحًا.

وأشار المحافظ إلى أن كافة الأعمال تجرى وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت ممكن.

 وتأتي  تلك الأعمال ضمن جهود المحافظة لتعزيز مستوى الخدمات العامة وتسهيل حركة المرور، مما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وقد تم تخصيص ميزانيات خاصة لهذه المشروعات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.

 

 

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