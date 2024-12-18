بالأسماء.. إدراج 76 من عناصر الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إدراج 76 عنصرًا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بناءً على الطلب المقدم برقم 8 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين، و3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والمقيد برقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

على أن يكون الإدراج على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب بقوة القانون على النشر وطوال مدته من آثار.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل، وضياء الدين محمود، وبحضور حسين وائل وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد هلال.

حيث جاء أسماء المتهمين المدرجين كل من:

يوسف مصطفى علي ندا، يوسف صبري عبد العزيز البسيوني، يوسف ناجح السيد، السيد عبد الله محمد فودة، شحته فوزي عبد الله رضوان، بليغ عبد الغني البلتاجي، محمد عوض المهدي، جمال محمد محمد الطنطاوي، علاء فهمي علي قرع، صلاح عطية سيد أحمد، أحمد نشأت عبد النبي، بهاء طلعت السيد إبراهيم، محمد علي سلامة الغندور، عماد أحمد السيد قنديل، محمد جمعة المتولي عبد ربه، ياسر عبد الله أحمد رضوان، محمود السيد محمود بشار، لطفي محمد السعيد زغبير، عبد الرحمن محمد صبحي الزقرد، يسري عبد الرؤوف السيد البدوي، محمود محمد أبو المجد سالم، يوسف فراج يوسف عبد الفتاح، هاني طه إبراهيم عيسى، محمد متولي إبراهيم جوهر، محمد عبد العظيم الشربيني حسن، هشام الدسوقي عبد الوهاب جودة، ماجد جريشة علي عمر، كمال كامل محمد أبو كامل، كمال حلمي عبد السلام صبح، محمد سلامة محمد سلامة، عبد الرحمن عصام محمد أبو زيد، محمد عباس إبراهيم عبد الحليم، أحمد حسن أحمد عبده حسان، رضا إبراهيم عبد الفتاح داوود، مهني علي أبو خضير محمد، محمد منصور عبد العاطي، أحمد أحمد علي جمعة بطوط، فوزي محمد نصر هلال، محمد عبد الله محمد شجر، حسن محمد إدريس محمد الخياط، مصعب عبد السلام حسين، محمد عبد العال عباس، الشحات أحمد الطحان، جمال محمد إبراهيم طرابية، عزت فوزي أحمد عبيد، باسم محمد خضر، إبراهيم الصباح إبراهيم، أبو الفتوح محمد أبو الفتوح دسوقي، وليد السيد علي الصبي، علي محمد عثمان إسماعيل، محمود محمد أحمد الحاج، صلاح أحمد حسن، رزق عبد العظيم رزق العبد، محمد فايز جاد الأباني، محمد فوزي سليمان الحمائي، أحمد عمر السيد غزي، إبراهيم محمد إبراهيم زهران، عصام إبراهيم محمد مرسي، وجيه علي أبو النور، محمد عبد الجليل البسيوني خضير، عبد السلام إبراهيم محمود موسى، رضا عبد الفتاح الطنطاوي، محمد عبد الوهاب إبراهيم القبابي، عبد الله عبد الناصر فتحي، عوض الحسيني عبد الحافظ بهرام، محمد عبد الغني محمد عبد الغني، طه إبراهيم أبو شعيشع الدسوقي، أيمن أحمد الإمام شعلان، مصطفى مجاهد مصطفى، علي مصطفى محمد نعمة الله، عصام إسماعيل عبد الوهاب، حمدي منصور حسن، وهاني عبد الله محمد أبو زينة.