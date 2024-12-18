محافظ المنيا: التفاعل المباشر مع الأهالى مؤشر حقيقي على جودة الخدمات ورضا المواطن

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حرصه الدائم على التفاعل المباشر مع الأهالي وسعيه الدؤوب لعقد لقاءات خدمة المواطنين لاهالى مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتفاعل المباشر مع المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم، وتفعيلا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وخلال اللقاء، أوضح اللواء كدوانى أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح سلسلة من "أسواق اليوم الواحد" بجميع المراكز في إطار خطة المحافظة لإزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، بتخفيضات تتراوح ما بين 30% إلى 50 % مقارنة بالأسواق العامة، مع الحفاظ على الصلاحية والجودة العالية.

ووجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا بعمل صيانه لمدرسة منشأة عبد الله بالعدوة، مع دراسة عمل إحلال وتجديد للمدرسة حسب كثافة الطلاب، كما وجه وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب بالوحدة الصحية بالقرية وتحديد مواعيد العمل واعلانها للمواطنين، كما أحال المحافظ عددا من طلبات الأهالى بمركز العدوة بإنشاء مدارس بالقرى إلى المجلس التنفيذي لبيان دراسة مدى احتياج تلك القرى للمدارس وتوافر قطع الأراضي اللازمة، كما كلف المحافظ هيئة الصرف الصحي وشركة المياه لإحلال وتجديد طلمبات الرفع بقرية الساوى، كما وجه الوحدة المحلية لمركز العدوة بتمهيد طريق مدخل قرية الشيخ مسعود من الناحية الشمالية والجنوبية، وإصلاح طريق مدخل نزلة رمضان بطول كيلومتر، وذلك تمهيدا لإدراجهم في خطة الرصف للعام القادم، كما ناقش المحافظ طلب من أولياء أمور مدارس صفانية بنقل المدرسة الاعدادية لمبنى المدرسة الثانوية وبقاء المدرسة الابتدائية بمبنى الاعدادية، وأفادت هيئة الأبنية التعليمة بإنه جار طرح إنشاء مدرسة صناعية بالقرية على مساحة 3040 مترا مربعا، ووجه الابنية التعليمية بسرعة إدراج مدرسة نزلة رمضان ضمن الخطة وذلك عقب اعتماد إنشاء المدرسة من المجلس التنفيذي، ودارسة إحلال وتجديد مدارس المنحة الألمانية.

كما وجه المحافظ رئيس مركز العدوة بالتنسيق مع شركة الغاز بتوفير أماكن لشحن كروت الغاز بقرية صفانية، كما وجه المحافظ رئيس مركز العدوة لمعاينة موقع مع شركة الكهرباء بقرية نزلة رمضان وجهاز التعمير لدراسة رفع كشك كهرباء من منطقة سكنية وتعديل المسار، كما وجه الوحدة المحلية بإنشاء منفذ لبيع السلع الغذائية بمنطقة السوق القديم بمدينة العدوة، كما صرف المحافظ عددا من الإعانات لبعض الحالات الانسانية العاجلة، ووجه مؤسسة مصر الخير بتسديد ديوان أربعة من الغارمات.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة طلبات أهالى مركز ومدينة المنيا، حيث وافق المحافظ على إنشاء مكتب بريد بقرية بهدال ووجه الوحدة المحلية لإنهاء قرار التخصيص، كما وجه المحافظ بازالة التعديات بحي وسط المدينة واتخاذ اللازم قانونا تجاه المخالفين، ووجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بسرعة صرف الأسمدة لمزارعى أدمو بمركز المنيا، كما وجه رئيس المدينة بعمل حوار مجتمعي مع أهالى عزبة العمدة لتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بالتنسيق مع شركة الكهرباء، كما استمع المحافظ إلى عدد من المشكلات الخاصة بالحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، موجهًا بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من تلك الأسر، وكذلك توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد منهم مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة، مؤكدًا على أهمية تلبية مطالب المواطنين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق بين الجهات المعنية، موجها بتشكيل لجان متخصصة لوضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، وفى لفتة إنسانية من المحافظ لإحدى الحالات الانسانية الموجودة في اللقاء حيث وفر المحافظ فرصة عمل لها، بالإضافة إلى توجيه مؤسسة مصر الخير بتوفير أجهزة كهربائية لها لمساعدتها فى اتمام زواجها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، وتنوعت الشكاوي ما بين(مياه شرب وصرف صحي - طرق - مرور- مساعدات انسانية - شباب رياضة - تربية وتعليم).

حضر اللقاء، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أحمد خلف رئيس مركز العدوة، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، رؤساء الأحياء والوحدات القروية وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.