"قبيصي": 99.83% نسبة تمكين أداء الاختبار التدريبي إلكترونيا لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم

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جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تجربة اختبار تجريبي إلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم.

 

حيث بلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية فقط بعدد 10331 طالبا، وبلغت نسبة التمكين من أداء الامتحان إلكترونيا 99.83%.

 

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبمتابعة من الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

 

وقام الأستاذ محمد فتحي، مدير عام التعليم العام، والأستاذ عبدالتواب عبد الظاهر، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بتفقد تنفيذ الأختبار الإلكتروني التدريبي في مادة اللغة الإنجليزية فى عدد من اللجان الامتحانيه على مستوى محافظة الفيوم.

 

حيث تابع مدير التعليم العام، ويرافقه مدير التعليم الثانوي بالمديرية، عدد من اللجان ومنها، لجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنين بإدارة غرب الفيوم التعليمية وذلك لمتابعة انتظام وانضباط لجان الامتحانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس المحافظة لمتابعة العملية التعليمية

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الفيوم تعليم الفيوم قبيصى 99 تمكين اداء الاختبار الصف الأول الثانوي الصف الثاني الثانوي

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