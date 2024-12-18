رئيس جامعة المنوفية يتفقد العيادات الخارجية بطب الأسنان ويتابع استكمال الإنشاءات بالكلية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم سير العملية التعليمية بكلية طب الاسنان والتدريب العملي للطلاب بالعيادات الخارجية، يرافقه الدكتور صلاح حجازي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور والدكتورة رنا الهلباوي والدكتور فريد وجدي وكيلا الكلية، وعبير الطوخي مدير عام الكلية.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد العيادات الخارجية بالدور الأرضي والتي تضم ٣٥ كرسي أسنان وغرفتين تعقيم تمهيدا لافتتاحها لاستقبال الحالات ،بجانب العيادات الخارجية بالدور الخامس والدورالسابع التي تستقبل الحالات يوميا للكشف والعلاج بالإضافة التدريب العملي للطلاب.

وأكد القاصد علي أن العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان تقدم خدمات مميزة لأهالي المحافظة منها الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم من خلال ٥٥ وحدة مجهزة بالدور ين الخامس والسابع، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة في تدريب طلاب وأطباء امتياز الأسنان، موضحا ان العيادات توفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية والعلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل خلع الأسنان وزراعة الأسنان وأحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان والوجه والفكين.

وخلال جولته بالكلية تفقد رئيس الجامعة حجرة معمل الأسنان الديجيتال "Can Cat " ،كما تفقد وحدة الاشعة ثلاثية الأبعاد والإنشاءات بالموقع العام للكلية.

واعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما تضمه الكلية من أجهزة متطورة وانشاءات حديثة.

وفي نهاية جولته تفقد "القاصد" مكتب الوحدات المتكاملة الذي يضم كل أنشطة قطاع خدمة المجتمع هي وحدات المسؤولية المجتمعية والمشروعات والأبحاث البيئية وقوافل الأسنان والأزمات والكوارث والمكتب الأخضر.

هذا وقد قام رئيس الجامعة بتفقد استكمال إنشاءات الكلية والوقوف علي الموقف التنفيذي بها.