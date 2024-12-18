رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي تتابع تدريبات معلمات التعليم المجتمعى بالفيوم

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جانب من التدريب
جانب من التدريب

تفقدت الدكتورة راندا حلاوة، مدير الإدارة المركزية للتسرب التعليمي بوزارةالتربية والتعليم، والدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تدريب معلمات التعليم المجتمعي على المنهج الجديد بمسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، بغرب الفيوم.

وذلك بحضور الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والدكتور إبراهيم خليل عبدالرازق، مسئول التدريب بالمديرية، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمعلمات التعليم المجتمعي لمدة ثلاثة أيام تدريبية، وبلغ عدد المتدربات من معلمات التعليم المجتمعي 160 معلمة وموجهة تعليم مجتمعي من جميع الإدارات التعليمية.

ويتناول التدريب فلسفة المنهج الجديد، واستراتيجيات تدريس المنهج الجديد، وطرق التقويم طبقا للمنهج الجديد، وأبعاد المنهج الجديد بالتعليم المجتمعي.

تم التدريب بمسرح مدرسة التجارة بنات،وقام بالتدريب، فريق من المدربين، الأستاذة سحر فيهم، والأستاذة سماح ريان، والدكتور هاني فوزي، من موجهي الصفوف الأولي بالإدارات والأستاذ خالد عبدالستار موجه الصفوف الأولى بالمديرية.

أشادت الدكتورة راندا حلاوة  رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى بالمجهود المبذول من مديرية التربية والتعليم خلال هذه الفترة.

 

كما أشادت بمجهودات الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة على تبني سيادته لتلك البرامج التدريبية التى تساعد على تحسين أداء المعلمات داخل مدارس التعليم المجتمعى.

 

كما أشادت رئيس الإدارة المركزية لمكافحة أيضا بالبرنامج التدريبي والتنظيم الجيد للتدريب، وقدمت رسالة شكر لإدارة التدريب بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

وأوضحت أن ذلك يعتبر سبق لمديرية التربية والتعليم بالفيوم على مستوى الجمهورية وسوف تطالب باقى المديريات بتفعيلة، وتمنت لمعلمات التعليم المجتمعي المتدربات تفعيل ذلك داخل قاعات التدريس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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