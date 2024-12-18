يوفنتوس يعلن إصابة ويا في الفخذ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أن لاعبه تيموثي ويا أصيب في الفخذ في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على كالياري في كأس إيطاليا أمس الثلاثاء.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي.أيه.ميديا أن الجناح الأمريكي لعب في الدقائق التسع الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس برباعية نظيفة بعدما شارك كبديل.

ووصف يوفنتوس في بيانٍ على موقعه الرسمي الإصابة بأنها خفيفة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن بعد أن خضع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لفحوص طبية صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتم وضع تقديرات مبدئية للفترة التي سيغيب فيها ويا، الذي سجل أربعة أهداف في 19 مباراة هذا الموسم.

ويحل يوفنتوس، صاحب المركز السادس في الدوري الإيطالي، ضيفًا على مونزا في الدوري يوم الأحد قبل مواجهة فيورنتينا الأسبوع المقبل.
 

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