حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. حالة من التقلبات الجوية السريعة تضرب شمال البلاد تبدأ من غدًا الخميس 19 ديسمبر وتنتهى يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر.

حالة الطقس اليوم، الطقس اليوم، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الطقس التي تشهدها البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، ونحن على أعتاب بداية فصل الشتاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن وجود منخفض جوى يؤثر علينا، متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.

تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة خلال الـ48 ساعة المقبلة

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، حالة الطقس، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال يومي الخميس الموافق 19 ديسمبر والجمعة الموافق 20 ديسمبر والتي جاءت كالتالي.

حالة الطقس ليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

حالة الطقس اليوم، حالة الطقس، ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا يوم غد الخميس قد يصاحبها تساقط لحبات الثلج على بعض المناطق من محافظة مطروح.

كما هو متوقع أيضًا أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة، وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على (الأسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ )

كما من الممكن أن تسقط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية -الغربية-الشرقية - الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية).

حالة الطقس ليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 20 ديسمبر

حالة الطقس، حالة الطقس اليوم، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وخليج السويس، وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأجراءات التي يجب إتخاذها أثناء العواصف الرعدية

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها من المواطنين أثناء حدوث العواصف الرعدية وهي كما يلي.

1- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية اثناء العواصف الرعية.

4- يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

5- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.