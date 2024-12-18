حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الخميس 19 ديسمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد من يومي الخميس الموافق 19 ديسمبر والجمعة الموافق 20 ديسمبر.
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الخميس 19 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024.
الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد ليوم الخميس 19 ديسمبر 2024
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية ليوم الـخميس الموافق 19 ديسمبر 2024
حالة الطقس المتوقعة على البلاد من يوم الخميس 19 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024
درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم الحرارة المتوقعة اليوم الحرارة اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم حالة الطقس اليوم الطقس اليوم الطقس حالة الطقس اليوم التقلبات الجوية المتوقعة الطقس اليوم الظواهر الجوية المتوقعة الطقس اليوم حالة الملاحة البحرية المتوقعة الطقس اليوم درجات الحرارة ليوم الخميس 19 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الطقس اليوم حالة الطقس المتوقعة