حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الخميس 19 ديسمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد من يومي الخميس الموافق 19 ديسمبر والجمعة الموافق 20 ديسمبر.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الخميس 19 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024.

الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد ليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس 19 ديسمبر

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية ليوم الـخميس الموافق 19 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 19 ديسمبر

حالة الطقس المتوقعة على البلاد من يوم الخميس 19 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024