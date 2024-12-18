حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الخميس 19 ديسمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر

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حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الأيام القليلة القادمة. 

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية على شمال البلاد من يومي الخميس الموافق 19 ديسمبر والجمعة الموافق 20 ديسمبر. 

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درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء حتى الإثنين 23 ديسمبر 2024

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الطقس في مصر اليوم 17 ديسمبر 2024.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الخميس 19 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024. 

الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد ليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 

الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس 19 ديسمبر 

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية ليوم الـخميس الموافق 19 ديسمبر 2024 

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 19 ديسمبر 

حالة الطقس المتوقعة على البلاد من يوم الخميس 19 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 

درجات الحرارة المتوقعة 

 

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