وزير الدفاع يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

انطلقت اليوم الثلاثاء وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال «Fury vs Usyk Reignited» القمّة التي ستجمع بين الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري يوم السبت القادم، على حلبة «المملكة أرينا»، لتحديد البطل الأوحد للوزن الثقيل، ضمن فعاليات «موسم الرياض 2024».

وتم اليوم حفل الاستقبال الكبير «Grand Arrival» وسط أجواء حماسية في منطقة «بوليفارد رن واي» إحدى مناطق الموسم التي فتحت أبوابها اليوم أمام الجمهور، بعد أن اكتمل حضور الملاكمين وأجروا أمس اللقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

كما ناقش الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التي تتضمن البرامج والدراسات ذات الأهمية في تحقيق مستهدفات الهيئة والقطاع؛ والاطلاع على التجارب المحلية والدولية التي تعزز برامج ومشاريع المملكة في القطاع ذات الأثر المباشر على التنمية، كما استعرض المجلس التطلعات المستقبلية حيال تعزيز دور المملكة الريادي في المحافل الدولية، إلى جانب استعراض مشاركات الهيئة المحلية والدولية في اللجان والمؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة، والشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة مع عدد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، واطلع المجلس على أهم إنجازات وأرقام الهيئة وفقًا للاختصاصات المناطة بها بموجب تنظيمها.