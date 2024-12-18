غلق كلي لمطلع كوبري الأميرية لمدة 15 يوما.. اعرف التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية، تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبري الأميرية بالقاهرة.

وأشارت إلى أنه تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبري الأميرية، فسيتم الغلق الكلي لمطلع كوبري الأميرية في الاتجاه القادم من محور ترعة الإسماعيلية باتجاه أعلى كوبري الأميرية، مع تحويل حركة المرور للقادم من محور ترعة الإسماعيلية، لاستكمال السير بالمحور، مرورًا بأسفل كوبري الأميرية، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني الكائن بجزيرة المنتصف، والسير باتجاه مطلع كوبري الأميرية مرة أخرى باتجاه مناطق ميدان السواح.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ الأعمال (ليلًا ونهارًا) اعتبارًا من يوم غد /الخميس/ ولمدة 15 يوما.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.