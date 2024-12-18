انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالمنيا دون خسائر بشرية

انهار جزئي من منزل قديم مكون من 3 طوابق قديم في احدي عزب محافظة المنيا، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في عزبة بدوي التابعة إداريا لمركز المنيا دون حدوث أي خسائر بشرية.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انهيار جزئي لمنزل قديم خالي من السكان دون وقوع أي خسائر بشرية.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات