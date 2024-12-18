محافظ المنيا يؤكد أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم

أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن امتنانه وتأثره بالكلمات التي كتبها أحد متابعي الصفحة الرسمية للمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشاعر الصادقة هي الدافع الحقيقي لمواصلة العمل الميداني لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن زيارته لحي أبو هلال جاءت من إيمانه بأهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مشكلاتهم عن قرب، وأن أبواب المحافظة ستظل مفتوحة للجميع.

وأضاف المحافظ: “وعدي لكم أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، ولن أترك مكانًا في المنيا إلا وسأزوره، لأتعرف على أهلها وأسمع مطالبهم ومشكلاتهم بنفسي. أنتم أولويتي، ورضاكم هو ما أطمح إليه”.

واختتم اللواء كدواني حديثه بأن هذه الكلمات الجميلة، وما حملته من حب وتقدير، تُلقي على عاتقه مسؤولية أكبر للاستمرار في العمل بكل جدية وإخلاص، من أجل تحقيق حياة كريمة لكل مواطن في محافظة المنيا.