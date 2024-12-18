وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الـ21 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (صور)

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الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، في الدورة الـ21 لمجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامية D8 والتي تُعقد في إطار التحضير للقمة الحادية عشر لمجموعة الدول الثماني النامية والتي يتفضل رئيس الجمهورية برئاستها غدا 19 ديسمبر بحضور رؤساء الدول والحكومات.

شهد اجتماع مجلس وزراء مجموعة الدول الثماني تسلم مصر رئاسة المجموعة من جمهورية بنجلاديش.

وقد تناول الوزير عبد العاطي، في كلمته التوقيت الدقيق الذي تنعقد فيه القمة، وتزامنها مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مبرزا تداعياتها المباشرة على الدول النامية.

وتناول الوزير عبد العاطي، تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية، فضلا عن امتداد العدوان الإسرائيلي إلى سوريا ولبنان في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهو ما دفع مصر إلى المبادرة بعقد جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان خلال أعمال القمة غدًا.

وحول آفاق التعاون المستقبلي لدول المجموعة، شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز التعاون بين اعضاء المجموعة في كافة القطاعات واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، مشددا على أهمية تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامية بنجلاديش
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