البنتاجون يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الصين

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الصين لضمان عدم تصاعد المنافسة إلى صراع.

ووفقا لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية الذي تم إعداده للكونغرس الأمريكي، تعتزم الولايات المتحدة الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الصين لمنع المنافسة بين البلدين من التصاعد إلى صراع عسكري.

وأوضحت الوزارة في التقرير: "تظل وزارة الدفاع ملتزمة بالحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية لضمان عدم تصاعد المنافسة إلى صراع".

وأضافت: "تشمل أغراض تشغيل قنوات الاتصال منع الأزمات، والحد من المخاطر الاستراتيجية، وإزالة سوء التفاهم بين البلدين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه الذي سيقام في 20 يناير 2025. ومن غير المتوقع أن يحضر الأخير لحفل التنصيب.

وجاءت دعوة ترامب لشي وسط توترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقد سبق أن انتقد ترامب مرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.

وردت الصين على تعهد ترامب بالقول إنه "لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية كما أن العالم لن يستفيد من ذلك"، فيما أكد الرئيس الصيني استعداد بكين للحفاظ على الحوار مع الحكومة الأمريكية وتوسيع نطاق التعاون