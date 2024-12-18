جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم الطلابي للمؤتمر العلمي الأول لإدارة مكافحة العدوى بكلية الطب

نظمت جامعة أسيوط مساء اليوم الأربعاء اليوم الطلابي للمؤتمر العلمي الأول بعنوان الفيروسات المنقولة بالدم النظرة الطبية والمجتمعية وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي نظمته إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، وإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وجاء اليوم العلمي تحت إشراف، الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونفذ اليوم العلمي؛ الدكتورة أسماء عبد العزيز الدروي، والدكتورة هايدي كرم الله، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب، والأستاذ وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي، والطالب مارتن ناصر رئيس اتحاد الطلاب، والطالب يوسف كرم، أمين اللجنة العلمية بالاتحاد، وحضره حشد من طلاب مختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى حرص إدارة الجامعة على توعية الطلاب بمختلف القضايا التي تمس حياتهم ومجتمعهم، بشكل عملي ودقيق، خاصةً التوعية الصحية، وطرق الوقاية الصحيحة من الأمراض المعدية، خاصةً في ظل انتشار العديد من العادات الخاطئة التي قد تسهم في انتشارها، وضرورة اتباع إجراءات منع العدوى، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للمرضى.

ومن جهته دعا الدكتور أحمد عبد المولى طلاب الجامعة؛ إلى الاستفادة من المعلومات القيمة والنقاشات المثمرة، التي تضمنها اليوم، مشيدًا بالجهود الكبيرة الملموسة التي يبذلها القائمين على القطاع الطبي بالجامعة، لزيادة وعي الشباب بالأمراض المعدية، وسبل الوقاية منها، من أجل مجتمع سليم صحيًا، قادر على البناء والعطاء.

وأوضحت الدكتورة هدى مخلوف؛ أن المؤتمر تضمن محاضرات لنخبة من المتخصصين منها التعريف بالفيروسات المنقولة عن طريق الدم، للدكتورة أسماء الدروي، إلى جانب محاضرة عن؛ تأثير المجتمع على المتعايشين مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، للدكتورة هايدي كرم الله، والتوعية بالفحص للكشف المبكر عن هذا الفيروس، للدكتورة كريمة محمد صبحي، إلى جانب العلاج والتعايش مع المرض، للدكتورة فاطمة النجار، وطرق انتقال الفيروسات والأعراض والعلاج، للدكتورة رشا حسني، وطرق الوقاية منها، لأخصائيي التمريض للسيدة حميدة عبد العال، والسيدة إيمان محمد محمود، كما تضمن اليوم؛ نشاط ترفيهي علمي بعنوان فوازير علمية، قدمه الدكتور مايكل عادل عطا الله.

وتقدم الطالب مارتن ناصر بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة؛ لحرصها على تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة، التي تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين، لتوعية شباب الجامعة بخطورة فيروسات الدم، وكيفية تجنبها، لأنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على صحة الأفراد والمجتمعات، كما أن لها عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة