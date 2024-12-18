إسكان النواب تصدر توصيات بشأن إدراج مشروع توسعات محطة ميت فارس ضمن الخطة الاستثمارية

الفجر السياسي
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكرى وكيل اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوى، بشأن تردى أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي وتأخر العديد من المشاريع بمركزي شربين وبنى عبيد، محافظة الدقهلية.


من جانبه استعرض النائب معاناة الأهالي، موضحا وجود عدد من المناطق والعزب لا تصل إليها مياة الشرب، قائلًا: إن أمل هؤلاء المواطنين هو أن تصل إليهم المياه مرة كل أسبوعين.


و قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية خالد نصر، أن هناك حل آجل للموضوع وهو ضرورة إنشاء توسعات محطة مياه ميت فارس، كذلك هناك حل عاجل وهو الاستفادة من 15 وحدة كومباكت يونيت لتشغيل العزب المشار إليها في طلبات الإحاطة.

فيما عقب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن توسعات محطة ميت فارس تحتاج إلى مبلغ 580 مليون جنيه لإدراجها في الخطة الاستثمارية للعام القادم.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بموافاة اللجنة بالمخاطبات التي تمت مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراج مشروع توسعات محطة ميت فارس في الخطة الاستثمارية، ومخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليماته بإدراج مشروع توسعات محطة ميت فارس ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام، وضرورة التنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالدقهلية.


وكذلك الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والنائب مقدم طلب الإحاطة لوضع حلول عاجلة للاستفادة من محطات الكومباكت يونيت في توصيل المياه للعزب المشار إليها.

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