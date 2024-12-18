محافظ القليوبية يكرم منتخب القليوبية لكرة القدم باستاد بنها (صور)

محافظات
تكريم منتخب القليوبية
تكريم منتخب القليوبية

كرم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، فريق منتخب القليوبية لكرة القدم، تقديرًا لفوزه المميز على منافسه فريق منتخب بنى سويف في دوري مراكز الشباب لكرة القدم، والتي أقيمت مباراته على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحقق منتخب القليوبية اللقب بعد أداء قوي ومستوى فني عالٍ طوال مشوار البطولة، في حضور جماهيرى كبير دعما لفوز منتخب القليوبية.

بدأت فقرات الحفل بطابور العرض للمشروعات القومية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اعقبه السلام الجمهوري، وكلمة الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ثم كلمة   المهندس محافظ القليوبية وفقرات فنية واستعراضية شارك بها فريق مركز الفنون التابع لإدارة الشباب بالإضافة للمشاركة المتميزة للفرق الفنية بمدارس هيئة الشبان العالمية ببنها، واختتم الحفل بتكريم الفريق والجهات الداعمة وشركاء النجاح وفريق عمل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

في كلمته أعرب المحافظ خلال التكريم عن فخره واعتزازه بأداء الفريق وروحهم الرياضية العالية، وعن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس روح التفاني والإصرار لدى شباب القليوبية،مشيدًا بجهود الجهاز الفني والإداري في إعداد فريق قوي يمثل المحافظة بصورة مشرفة، مؤكدًا علي ضرورة إستمرار رعاية الشباب والنشء واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم، والاستفادة منها في المجالات التنموية، والذي يتفق تمامًا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان.

وعلى هامش الحفل وفي لافتة إنسانية، قام محافظ القليوبية بتكريم إيمان السيد شحاتة، وكيل الوزارة العمل بالمحافظة، بمناسبة بلوغها سن المعاش، حيث قدّم لها درع تقديرًا لجهودها المخلصة وما قدمته من عطاء خلال فترة خدمتها في دعم قطاع القوى العاملة وخدمة المواطنين.

كما كرم رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنديون، ورجل الأعمال أحمد شعلان، والعقيد أحمد حسبو،  لجهودهم المتميزة في توفير الدعم والإمكانيات اللازمة لتدريب منتخب القليوبية، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي وتكريم مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانونى لهيئة الشبان العالمية ببنها لجهوده المتميزة في خدمة الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

تكريم منتخب القليوبية

IMG-20241218-WA0031
IMG-20241218-WA0031
IMG-20241218-WA0029
IMG-20241218-WA0029
IMG-20241218-WA0028
IMG-20241218-WA0028
IMG-20241218-WA0030
IMG-20241218-WA0030
IMG-20241218-WA0025
IMG-20241218-WA0025
IMG-20241218-WA0027
IMG-20241218-WA0027
IMG-20241218-WA0026
IMG-20241218-WA0026
IMG-20241218-WA0020
IMG-20241218-WA0020
IMG-20241218-WA0024
IMG-20241218-WA0024
المهندس أيمن عطية دوري مراكز الشباب لكرة القدم ستاد القاهرة الدولي شباب القليوبية مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية منتخب القليوبية

مواد متعلقة

مصدر أمني بالقليوبية يكشف حقيقة خطف سيدة للأطفال

فتاة تقتل ابنة عمها بسبب الغيرة بالخانكة

الإعدام لفران لاتهامه بالتعدي على فتاة بالقليوبية

الإعدام لفران لاتهامه بالتعدي على فتاة بالقليوبية

فريق طبي بأطفال بنها التخصصي ينقذ حياة طفلة ابتلعت دبوس

بعد شكاوى المواطنين.. تحويل مدير إشغالات الخانكة للتحقيق

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع بهتيم إسكو بشبرا الخيمة

إحالة عاطل للمفتي لاتهامه باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالقليوبية

الأكثر قراءة

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية