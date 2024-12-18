النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي باستراتيجية مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين لبلدهم

طالب المستشار النمساوي كارل نيهامر، الاتحاد الأوروبي باستراتيجية مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، موضحا أن ذلك يهدف لمنح الشعب السوري آفاقا جديدة في وطنه.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية قبل اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس: "أوروبا بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة بشأن سوريا. لن تكون هناك فائدة لأوروبا إذا تم ببساطة إعادة توزيع المواطنين السوريين داخل أوروبا، بل يجب أن تهدف الاستراتيجية إلى منح الشعب السوري آفاقا جديدة في وطنه".

وأوضح نيهامر أن "هذا يشمل أيضا بناء الديمقراطية"، وقال: "سوريا الآن بحاجة إلى مواطنيها السوريين"، مطالبا بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع القيادة الجديدة في سوريا.

وأعلن نيهامر أيضا عن اجتماع مع دول في الاتحاد الأوروبي لديها مواقف مماثلة للنمسا بشأن الهجرة، موضحا: "النمسا، إلى جانب إيطاليا وهولندا والدنمارك، تعد من الدول الأوروبية الرائدة في تعزيز إجراء تحول نموذجي في سياسة اللجوء الأوروبية.. سنبحث أيضا على وجه التحديد عن شركاء في مسألة كيفية التعامل مع سوريا".

وأعلن ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 300 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلدهم بعد العفو العام الذي صدر عن السلطات السورية يوم الأربعاء.

كما قدرت الأمم المتحدة أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم في النصف الأول من عام 2025.