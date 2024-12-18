مبابي يتقدم بالهدف الأول في شباك باتشوكا

سجل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد هدف التقدم لصالح الملكي أمام باتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "لوسيل" في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال 2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 34، بعد أن رواغ فينيسيوس جونيور حارس مرمى باتشوكا بشكل رائع ثم مرر الكرة إلى مبابي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة العرض: HD.