الأهلي يحسم موقفه من صفقة محمد علي بن رمضان.. تفاصيل جديدة

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا حاسمًا بشأن التعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروسي المجري، في ظل حاجة الفريق إلى تعزيز صفوفه استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

خطط الأهلي لضم بن رمضان

أكد مصدر مقرب من اللاعب، أن النادي الأهلي يسعى لضم اللاعب بشكل نهائي، مع وجود خيارين زمنيين لإتمام الصفقة سواء في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أو الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي بدأ التواصل مع وسطاء لجس نبض اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه المجري.

رغبة اللاعب في الانضمام للأهلي

أبدى محمد علي بن رمضان موافقة مبدئية على الانتقال إلى صفوف الأهلي، لكنه أبدى أيضًا تحفظه على آلية التفاوض التي جرت في الصيف الماضي، اللاعب أكد أنه يفضل أن تكون المفاوضات سريعة وجادة لتجنب التأخير الذي حدث في المحاولة السابقة.

أحد العوامل المحفزة لانتقاله هو رغبته الكبيرة في المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة، وهو ما يُعد فرصة مميزة للاعب لإبراز مهاراته على مستوى عالمي.

في الانتقالات الصيفية الماضية، دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع نادي فرينكفاروسي للتعاقد مع بن رمضان، ورغم تجاوب اللاعب وإبداء رغبته في الانتقال، لم تُستكمل الصفقة بسبب الخلافات المادية بين الناديين.

يمتد عقد محمد علي بن رمضان مع فريقه الحالي حتى يونيو 2026، هذا يعني أن الأهلي سيكون بحاجة إلى تقديم عرض مالي مغرٍ لإقناع النادي المجري بالتخلي عن خدمات اللاعب، خاصة مع أهميته في صفوف الفريق.