تكليف الدكتور محمد أبو المجد للقيام بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الأربعاء قرارًا بتكليف الدكتور محمد أبو المجد سالم محمود الأستاذ بقسم جراحة الأورام، بمعهد جنوب مصر للأورام؛ للقيام بأعمال عميد المعهد، وذلك خلفًا للأستاذ الدكتور خالد محمد فارس القائم بعمل عميد المعهد، والذي وافته المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

ووجّه رئيس الجامعة؛ بمواصلة الجهد، والعمل؛ من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل معهد جنوب مصر للأورام؛ على مختلف المستويات الطبية، والبحثية، وتحقيق أعلي نسب للشفاء لمرضى الأورام؛ بمختلف محافظات صعيد مصر، مُهنئًا الدكتور محمد أبو المجد، ومتمنيًا له دوام التوفيق، والسداد، وتحقيق المزيد من الانفرادات، والإضافات النوعية في الخدمات المقدمة.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد أبو المجد؛ تخرج من كلية الطب بجامعة أسيوط عام 1996وحصل علي درجة الماجستير في الجراحة العامة جراحات البطن الطارئة من كلية الطب عام 2001 ثم درجة الدكتوراه في الجراحة جراحة الأورام من معهد جنوب مصر للأورام -جامعة أسيوط، عام 2008 وتولى عددًا من المناصب الإدارية بالمعهد، من بينها المشرف علي العيادات الخارجية بالمعهد خلال الفترة من 2011وحتى2012 ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 2021 وحتى 2024، وعضو اللجنة العليا للأورام، بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اعتبارًا من عام 2024 وتأسيسه، ورئاسته؛ لمجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى سرطان صعيد مصر، اعتبارًا من عام 2012 وحتى الآن