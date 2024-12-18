ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء العراقي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

السعودية
ولي العهد ورئيس الوزراء
ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي - أرشيفية

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالمخيم الشتوي بالعلا اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية العراق محمد شياع السوداني.

 وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد محمد العيبان.

فيما حضره من الجانب العراقي وكيل جهاز المخابرات السيد وقاص محمد حسين.

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