جول عالمي.. رودريجو يسجل هدف ريال مدريد الثاني أمام باتشوكا المكسيكي

الفجر الرياضي
رودريجو
رودريجو

تمكن رودريجو جوس من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "لوسيل" في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال 2024.

هدف ريال مدريد الثاني عن طريق رودريجو

وجاء الهدف في الدقيقة 53، بعد أن راوغ رودريجو دفاع باتشوكا بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة العرض: HD.

ريال مدريد رودريجو هدف رودريجو كأس الإنتركونتيننتال باتشوكا المكسيكي

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